NPO wil Sander Hoogendoorn als vervanger Domien Verschuuren op 3FM

De handtekeningen staan nog niet op papier, maar het moet raar lopen wil Sander Hoogendoorn straks niet de presentator zijn van de nieuwe ochtendshow op 3FM. Dat zeggen ingewijden tegen deze website. Gesprekken tussen de NPO en de dj zouden in een afrondende fase zijn beland.

De 30-jarige Hoogendoorn staat volgens bronnen in medialand bovenaan de wensenlijst van de NPO om Domien Verschuuren op te volgen in de ochtend van het jongerenstation. Eerder deze week werd bekend dat Verschuuren 3FM gaat verlaten voor een middagprogramma op het commerciële Qmusic.

De vraag is of het Hoogendoorn wél gaat lukken luisteraars te winnen voor de noodlijdende zender. Recent dook 3FM voor het eerst in de geschiedenis onder de marginale grens van 3 procent marktaandeel. Zelfs zusterzender Radio 5, zonder FM-frequentie, doet het stukken beter.

Marconi Award

Hoogendoorn, momenteel van maandag tot en met donderdag te horen op het station tussen 18.00 en 21.00 uur, won in 2011 de Marconi Award voor aanstormend talent. Vorig jaar zat hij samen met collega’s Domien Verschuuren en Angelique Houtveen voor Serious Request voor de eerste keer in het Glazen Huis.