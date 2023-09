NS Publieksprijs keert terug na problemen met stemfraude, procedure aangepast

Zo is er geen vrije keuze meer waar mensen op kunnen stemmen, vertelt Aendekerk aan Boekblad. Stemmen is enkel nog mogelijk op ‘de zes boeken die tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 het beste zijn verkocht’. Ook is het reglement aangescherpt. Een comité is samengesteld dat toeziet of boeken wel onder fictie of verhalende non-fictie vallen. De derde verandering is het definitief toevoegen van een e-mailverificatie, die volgens Aendekerk al getest is bij andere stemcampagnes. ,,Daar zijn toen geen gekke dingen gebeurd. De komende week doet een extern bureau nóg een extra test.”