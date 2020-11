NTR reageert op ‘Kruisigem’ in Sinterklaasjournaal: ‘Niet om te kwetsen’

Onlangs bevallen Kim Feenstra deelt intiem gezinskiek­je

18:06 Kim Feenstra (35) zit op een roze wolk. Het Nederlandse topmodel beviel vorige maand van zoontje Brooklyn en deelt vandaag voor de eerste keer een intieme gezinsfoto. ‘My team good, we don’t really need a mascot’, refereert ze aan een nummer van rapper Drake.