Nu Willem-Alexander thuis uitziekt, mag Máxima vol gas en dat doet ze ook

Wat vindt iemand die haar nog nooit heeft gezien van koningin Máxima? Iemand die tot anderhalve minuut geleden niet eens wist dat Nederland een monarchie is? En die, zo zegt Gary Grarino een paar tellen voordat hij voor het eerst in zijn leven een vorstin in het echt zal zien, denkt dat iedere koningin in de 90 is, zoals The Queen in Groot-Brittannië.