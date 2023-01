Nurlaila Karim keert terug in musical The Bodyguard

Update Dochters Lisa Marie Presley erven landgoed Graceland ter waarde van zo’n 500 miljoen dollar

Graceland, het landgoed van Elvis Presley, blijft na de dood van zijn enige kind Lisa Marie Presley in de familie. De drie dochters van de zangeres, Riley Keough (33) en de 14-jarige tweeling Finley Aaron Love en Harper Vivienne Ann, erven het landgoed en museum in Memphis in de staat Tennessee, bevestigt een woordvoerder van Graceland aan Amerikaanse media.

