‘Nurse Ratched’-actrice Louise Fletcher (88) overleden

Actrice Louise Fletcher is gisteren op 88-jarige leeftijd overleden. Fletcher was vooral bekend van haar vertolking van Nurse Ratched, de akelige verpleegster uit de film One flew over the cuckoo’s nest uit 1975.

De rol leverde de actrice een Oscar op. In haar memorabele toespraak nadat ze het felbegeerde beeldje in ontvangst had genomen bedankte Fletcher haar ouders, die beiden doof waren, in gebarentaal.

Fletcher begon haar Hollywoodcarrière eind jaren 50 met verschillende gastrollen in televisieseries. Ze stopte halverwege de jaren 60 tijdelijk met acteren om zich op haar gezin te richten en maakte haar comeback tegenover Keith Carradine en Shelley Duvall in de film Thieves like us uit 1974. Niet lang na de opnames van die film werd ze door regisseur Milos Forman gecast voor haar legendarische rol als Nurse Ratched in One flew over the cuckoo’s nest, gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1962.

De actrice bleef tot op hoge leeftijd actief in de film- en televisiewereld. Zo was ze in de jaren negentig te zien in serie Star Trek: Deep space nine en werd ze in 1996 en 2004 genomineerd voor een Emmy voor haar gastrollen in respectievelijk Picket fences en Joan of Arcadia. Een van haar laatste rollen was die van Peg Gallagher, de moeder van het personage van William H. Macy, in de serie Shameless.

