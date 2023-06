Oasis-fans willen dat Liam Gallagher belofte over reünie nakomt: ‘Heb je je broer al gebeld?’

Fidan Ekiz overtuigd dat stekker uit De Vooravond ging vanwege haar opvattin­gen

Presentatrice Fidan Ekiz is ervan overtuigd dat haar talkshow De Vooravond is gestopt vanwege haar ‘rechtse denkbeelden’. In haar nieuwe docu-reeks ging ze verhaal halen bij haar oude omroep BNNVara, die dit ontkent.