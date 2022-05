Naar Nederland?

Het is vanwege de oorlog in het land maar de vraag in hoeverre de wens van Zelenski werkelijkheid kan worden. Als Oekraïne het event niet kan organiseren, zou Nederland in beeld komen. Maar omroep AvroTros en de NPO, mede-organisatoren van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam vorig jaar, vinden het vlak na de overwinning van Oekraïne te vroeg om al iets te zeggen over een nieuwe editie in Nederland.