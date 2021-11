‘Oh jee, had ik bijna Gommers bij Jinek besmet met corona!’

Zijn het goede of slechte tijden bij GTST nu Babette van Veen (Linda) en Joep Sertons (Anton) de serie abrupt moeten verlaten? De Meilandjes liggen onder vuur en K2 heeft K3 gevonden. Iedereen mocht zich aanmelden, maar het is - hoe verrassend - toch weer een blond Hollands meisje geworden.



Even Tot Hier krijgt wederom een pluim. En - mede daardoor - worden de AD Mediaprijzen steeds concreter. Er wordt gefilosofeerd over de categorieën.



Verder de finale van Aria, de stemweek van de Top 2000 van NPO radio 2 en De Verraders zijn terug, maar nu op Videoland. Alleen de eerste aflevering is wél op RTL 4. Tot slot wordt zelfs het RTL Weer met weervrouw Nicolien Kroon besproken!



Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.