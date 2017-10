Olcay baalt van haar gewicht en Gordon detoxt in Spanje

Chantal Janzen 'ergens in het voorjaar' uitgerekend

17:03 Chantal Janzen is ruim drie maanden zwanger. In een ultrakort filmpje voor haar eigen platform &C vertelt ze dat ze door 'een kritieke fase' heen is. ,,In ieder geval hebben we de drie maanden gehad'', aldus de stralende 38-jarige presentatrice. Ze geeft ook een schatting van wanneer haar tweede kindje wordt verwacht. ,,Ergens in het voorjaar.''