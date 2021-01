Olcay doet klusjes in lingerie en Bridget knort van het lachen

Brad Pitt hoopt opnieuw in topvorm te raken voor nieuwe actiefilm: ‘Best riskant voor z'n leeftijd’

11 januari Hij mag dan al langzaam de zestig naderen, maar Brad Pitt (57) ziet er nog altijd topfit uit. Het resultaat van lange uren in de fitness om zich voor te bereiden op een nieuwe actiefilm waarin hij mogelijk uit de kleren moet, valt te lezen in The Mirror. Het is in ieder geval niet de eerste keer dat Pitt afgetraind op de set verschijnt.