Olcay Gulsen doet stapje terug bij SuperTrash

Gulsen heeft Charles Paape benoemd tot bestuursvoorzitter bij SuperTrash. Die is volgens haar ,,zeer talentvol''. Paape was eerder onder meer bestuurder bij Free Record Shop en The Phone House. Zelf blijft Gulsen, als brand director, wel betrokken bij het uitzetten van de creatieve koers van het kleding-, schoenen- en accessoireslabel. Ze is de laatste tijd verder erg druk in de weer met allerlei tv-projecten. Zo is ze momenteel in het populaire televisieprogramma Wie is de mol? te zien als deelneemster en staat in de finale.