Olcay Gulsen door het stof na rake opmerkingen over curvy paspoppen

Voormalig modeontwerpster Olcay Gulsen (38) heeft spijt van bepaalde uitspraken die ze gisteren heeft gedaan over de nieuwe plussize-paspoppen van Nike. Haar opmerkingen in het entertainmentprogramma RTL Boulevard werden als beledigend opgevat, waarna Gulsen nu met schaamrood op de kaken laat weten ‘geen fatshamer’ te zijn.

,,Het spijt me als ik mensen heb gekwetst, want dat is nooit mijn bedoeling’’, laat de presentatrice via Instagram weten. ,,Wellicht heb ik het niet goed uitgelegd maar alsnog mijn oprechte excuses. Ik hou van mensen in elke vorm.’’

In het item over de paspoppen van Nike, die beduidend forser zijn dan voorheen, zei Gulsen te schrikken van de omvang van de plastic modellen. ,,Aan de ene kant wil je niet iemand uitsluiten omdat hij een maat meer heeft, die moet ook kunnen sporten. Maar ik vind ‘dit is niet echt een maatje meer'. Ik denk dat het een maatje 48-50 is. Ik vind het een enorm groot verschil met een model die maatje XS heeft en een plussized mannequin. Waarom zit daar niets tussen? Het is nu extreem uitgevallen. Ik vind het persoonlijk vrij onwaarschijnlijk dat deze vrouw fit genoeg is om te gaan sporten’’, vertelde ze aan de desk. Ook zei ze het ‘een frappante keuze’ te vinden van het sportmerk te kiezen voor dergelijke paspoppen. ,,Ik ben fan van het merk Nike, maar ik snap wel dat mensen scheve ogen hebben dat het verschil zó groot is.’’

Ook collega Caroline Tensen kwam onder vuur te liggen door wat ze over het onderwerp zei. De presentatrice vroeg zich hardop af of mensen met een maatje meer wel in strakke sportkleding willen sporten, wat kijkers haar niet in dank afnamen.