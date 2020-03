Olcay Gulsen en Merel Westrik willen VI-trio in Ladies Night

In de eerste uitzending van het nieuwe seizoen van Ladies Night vertelde stylist Manon Meijers, de vriendin van Guus Meeuwis, gisteravond hoe gekwetst ze zich voelde nadat René van der Gijp haar ‘de omgebouwde broer van Guus’ had genoemd.



Manon: ,,Inmiddels heb ik er afstand van genomen en ben ik er oké mee. Maar ik was er echt ziek van. Ik had op die foto waar ze het over hadden hakken aan en ik heb er echt even moeite mee gehad om weer hakken aan te doen." Olcay nam het voor haar op en vindt dat de maatschappij moet stoppen met bodyshaming. Olcay: ,,Wat ik extreem pijnlijk vind is dat mannen altijd vrouwen beoordelen op hun uiterlijk, maar we hebben het er nooit over hoe een man eruitziet. Ik vind dat zo raar. Ik vind dat een vrouw veel meer aan een ideaalbeeld moet voldoen dan een man.”