Olcay Gulsen vandaag voor de rechter om zich voor lening te verantwoorden

Dochter (18) Elon Musk naar rechter om achternaam te veranderen

Een van de acht kinderen van Elon Musk heeft bij een rechtbank in Los Angeles het verzoek ingediend voor een andere achternaam. De aanvraag voor de naamsverandering ging ook over een nieuw geboortecertificaat, met een nieuw geslacht en nieuwe voornaam. De 18-jarige Musk-telg is transgender en wil daarom voortaan als vrouw door het leven en Vivian genoemd worden.

7:48