Olcay Gulsen zoekt confrontatie op met ‘seksist’ Maxim Hartman

,,Ik ben hier gekomen om excuses te krijgen’’, begon Hartman direct zijn verbale gevecht. ,,Jij noemt mij een seksist’’, ging hij verder, zich richtend tot Gulsen. ,,Ik heb het woord lelijk nooit gebruikt, dan vind ik je echt een leugenaar als je dat zegt. Ik heb wel gezegd: Ik herken je niet zonder make-up. En het is ook heel anders, want je zit er zo drie kwartier in voordat je voor de camera's verschijnt. (...) Als mensen mij een seksist noemen, vind ik dat vervelend, want ik heb nog nooit iets vrouwonvriendelijks gemeld.’’



Gulsen beet vervolgens even op haar tong, herpakte zichzelf en gaf aan dat ze gekwetst is. ,,Ik voelde mezelf voor schut gezet. Je kwam steeds naar me terug en meer beledigende opmerkingen maken.’’



Van Erven Dorens greep in door te melden dat er ‘een bepaald niveau van beschaving’ bestaat en een ‘ruimte tussen een man een vrouw’ die je moet kunnen respecteren. ,,Je schoffeert mensen, dit mag je gewoon niet doen. Heb jij geen inlevingsvermogen?’’, ging Gulsen verder. Waarop Hartman reageerde: ,,Dat bepaal jij niet wat respectloos is!’’