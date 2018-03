Olcay over 'ongemakkelijk' gesprek met oud-PSV'er Depay: Ik weet niet wat er gebeurde

Gulsen ontmoette de 24-jarige voetballer gisteren in Amsterdam, waar hij een nieuwe sportschoen van Under Armour promootte. ,,Sorry dat ik af en toe Nederlands en Engels door elkaar haal'', verontschuldigde Depay zich tijdens het gesprek. Of dat misschien door Lori Harvey zou komen, probeerde Olcay vervolgens. ,,Nee, dat is niet door mijn vriendin, ik speel natuurlijk in Frankrijk'', reageerde de in Moordrecht geboren Depay, die sinds vorig jaar bij Olympique Lyon speelt snel. Nadat Olcay hem vroeg hoe belangrijk de sterspeler het vindt dat zijn Lori goed gekleed gaat, volgde er een stilte. Met een nerveuze lach: ,,Ik zie dat je heel de tijd naar mijn vrouw gaat, man...'' ,,Maar je hebt een hele leuke, knappe vriendin, dus ik ben gewoon benieuwd'', aldus Olcay. Depay: ,,Je weet hoe ze eruitziet. Voor mij is het belangrijk hoe ze zelf eruit wil zien.''

Mooiste dag

De modeontwerpster gaf in de studio van RTL Boulevard vanavond toe dat ze erg naar het gesprek had uitgekeken, maar dat het niet soepel verliep. ,,Ik weet niet wat er gebeurde. Misschien lag het aan mij, misschien aan Memphis. We hadden gewoon niet echt een klik. Hij heeft het natuurlijk superdruk, misschien was hij niet goed voorbereid. Hij was ook niet onaardig, het was gewoon ongemakkelijk.''



Depay ging in juni vorig jaar voor de 21-jarige Harvey op de knieën. Een trouwdatum is er nog niet. Volgens de voetballer komt het allemaal goed. ,,We zitten in een flow waarin we wel zien. We hebben beiden ambities, maar wanneer we gaan trouwen, dat wordt de mooiste dag van ons leven!'' De twee zijn sinds 2016 samen. Lori kwam voor het eerst in beeld tijdens het afscheid van de voetballer bij zijn oude club PSV. Ze verscheen toen nog als onbekende vrouw aan zijn zijde.