Olga Commandeur en man betrokken bij auto-ongeluk in RTL-show: ‘Sta te shaken’

Met videoGrote paniek woensdagavond bij Nederland in beweging -gezicht Olga Commandeur (64), die in de RTL 4-show Race across the world betrokken raakte bij een auto-ongeluk. De bus waarin ze met haar man Frank zat, raakte van de weg.

In het nieuwe programma van Martijn Krabbé gaan vijf duo’s van BN’ers en aanhang de uitdaging aan om van Mexico-Stad naar Ushuaia te reizen, de zuidelijkste stad ter wereld. Per vliegtuig duurt dat twintig uur, maar zij mogen juist níét door de lucht. Twee maanden lang leggen ze de 14.000 kilometer af over land, zonder pinpassen en telefoons en met hetzelfde budget als de prijs van twee vliegtickets.

Voormalig topatleet Olga maakt de reis met haar man Frank Maanders (62). Ze naderden in de uitzending van woensdagavond de grens van Costa Rica en Panama toen het flink misging. ,,We komen een bocht om en er staat een vrachtauto midden op de weg met pech’’, vertelde Olga kort na het ongeluk. ,,De bus kon niet meer remmen. Hij is gelukkig niet naar links geschoten, want dan zouden we een frontale botsing hebben gehad. Hij is de berm in geschoten.’’

Hoewel geen van de inzittenden gewond raakte, waren ze enorm geschrokken. ,,We staan helemaal scheef. Gillen, paniek, ik sta nog te shaken’’, zei Commandeur. ,,De schrik zit enorm in mijn lijf.’’ Frank was juist de rust zelve, Olga bewonderde dat. ,,Jij bent zo kalm, Frank. Dat is een eigenschap van jou... Als er wat gebeurt, jij kan gelijk de knop omzetten van: oké, het is goed gegaan, en je blijft zo kalm altijd.’’

Huilen van geluk

De reis is fysiek en emotioneel zwaar, maar Olga had het voor geen goud willen missen. Tijdens een van de busreizen hoorde ze mondharmonicamuziek. Het deed haar denken aan haar ex-man, de vader van haar twee kinderen, die dat instrument bespeelde. ,,Met hem zou ik zo’n mooie reis nooit gemaakt hebben’’, zei Commandeur tegen Frank, waarna ze begon te huilen. ,,Ik ben zo blij met je, dat wij dit samen mogen doen.’’

Het avontuur zorgde voor een belangrijke realisatie bij de oud-hardloopster. ,,Bij jou kan ik echt helemaal mezelf zijn’’, sprak ze tegen Frank. ,,Zijn wie ik ben, dat is zo fijn. Geen waardeoordeel, geen veroordeling, gewoon heerlijk mezelf zijn. Dat besef kwam zo mooi binnen.’’

Shotje uit navel

De reis begon vorige week een stuk luchtiger voor Olga en Frank. In een kroeg dronk hij een shotje drank uit haar navel:

