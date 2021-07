Olivier Richters onthult: ik ben Ursa Major in Black Widow-film

Ursa Major kan in een gigantische beer veranderen, die in afmetingen nog groter is dan de Hulk. In de Marvel-strips komen veel gevechten voor tussen Ursa Major en The Hulk en Wolverine. Het is nog onduidelijk of Ursa Major terugkeert in een latere film. ‘Ik kan alleen maar hopen dat Marvel besluit dat mijn personage in een latere film mag terugkeren’, schrijft Richters.