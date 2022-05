OM: onderzoek naar Johan Derksen loopt nog

Of er inmiddels een gesprek tussen Derksen en het OM heeft plaatsgevonden, wordt niet gemeld. ,,Het past ons niet om in deze fase daarover iets te zeggen”, aldus de woordvoerder van het OM Noord-Nederland.

Derksen zei eind april tijdens de uitzending dat hij in de jaren zeventig een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars had gepenetreerd, een dag later zwakte hij dat verhaal weer af. Derksen zelf spreekt van ‘een jeugdzonde’. Derksen gaf aan te stoppen met het programma door de commotie die ontstond na deze uitspraak, maar nu keert Vandaag Inside toch weer terug op televisie. Hoe de uitzending eruit gaat zien, is nog niet duidelijk.

De hoofdofficier van het parket Noord-Nederland had na de uitlatingen van Derksen besloten een opsporingsonderzoek in te stellen. ,,Dit onderzoek is gericht op de waarheidsvinding van mogelijk strafbare gedragingen waarover in dat programma gesproken is. Daarbij roepen wij betrokkenen op, voor zover dat nog mogelijk is, hun verhaal te doen.”