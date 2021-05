OM van Spanje seponeert mishandelingszaak Lil’ Kleine, Jaimie Vaes onderweg naar Nederland

updateDe mishandelingszaak van Lil’ Kleine is geseponeerd door het Openbaar Ministerie van Spanje. Dat laat RTL Boulevard weten. Volgens een woordvoerder is zijn vriendin Jaimie Vaes inmiddels weer onderweg naar Nederland. Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, werd verdacht van mishandeling.

Scholten is maandagmiddag vrijgelaten door de Spaanse politie. Dat heeft zijn advocaat Nienke Hoogervorst gemeld. Nadat gisteren bekend werd dat Scholten naar verluidt was opgepakt na een incident met zijn verloofde Jaimie, werd vanochtend naar buiten gebracht dat de rapper is voorgeleid aan een Spaanse rechter. Dat meldt de lokale krant Periódico de Ibiza y Formentera.

Jaimie Vaes zou dit weekend ‘gewond en bebloed’ en met gescheurde kleding de lobby van hun hotel op Ibiza in zijn gerend, waarna de receptie de politie belde. De kamer van het stel zou daarnaast zijn vernield. Agenten hebben de artiest, die zich ergens in het pand zou hebben verstopt, vervolgens meegenomen. Dat zeggen ooggetuigen tegen De Telegraaf. Sindsdien zit hij in de cel.



Volgens de lokale krant Periódico de Ibiza y Formentera zou Jaimie hebben gezegd dat ze geslagen was door Scholten. Bovendien zou hij tijdens de vermeende ruzie met zijn vriendin ook haar telefoon hebben vernield.



Nadat hij een nacht in de cel heeft doorgebracht, werd Scholten vanochtend voorgeleid aan een rechter op het Spaanse vakantie-eiland. Hij wordt verdacht van mishandeling en moet zich daarvoor verantwoorden. Er is vooralsnog niet bekend wat de uitkomst is.

Manager

‘Ook wij zijn op de hoogte van een voorval tussen Lil’ Kleine en Jaimie Vaes’, liet de manager van Kleine en Jaimie gisteren aan deze site weten. ‘Op dit moment wachten wij op verdere details. Wel liet Jaimie ons weten dat het goed met haar gaat.’



De advocaat van Lil’ Kleine in Nederland, Nienke Hoogervorst, zegt geen verder commentaar te willen geven. Het hotel weigert dat ook.



Het vermeende incident vond plaats in het gloednieuwe hotel Oku in San Antonio. Daar zijn meerdere BN’ers aanwezig vanwege een openingsfeest dit weekend. Eergisteren deelde de rapper nog twee Stories vanuit Ibiza op Instagram. De ene was een zwart scherm met de tekst ‘done’, de andere een foto met zijn vriendin. ‘Voor altijd de mijne’, schreef hij erbij, met een hartjes- en slotjesemoji. Inmiddels zijn de meeste foto’s waarop Jaimie te zien is van zijn account verwijderd.

Lil’ Kleine (26) en Jaimie (31) hebben zo’n vijf jaar een relatie en kennen elkaar al ongeveer twaalf jaar. In 2018 verloofden ze zich, het jaar daarna kregen ze zoontje Lío. De bruiloft werd, mede vanwege de zwangerschap en de coronacrisis, steeds uitgesteld en moet nog altijd plaatsvinden.

