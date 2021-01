Oma van zangeres Tabitha overleden: ‘Voor altijd in ons hart’

Eind oktober maakten Tabitha Foen-A-Foe, zoals de zangeres voluit heet, en Mauron bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Het stel is drie jaar samen.

Tabitha brak door met hits als Slapen met het licht aan, Hij is van mij en Moment. Afgelopen jaar was ze te zien in het programma Beste Zangers, waarin ze ondermeer openhartig vertelde over haar strijd met zichzelf als tiener en het verlies van haar vader. In september bracht Tabitha haar debuutalbum uit, Hallo met mij.