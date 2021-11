Omroep Brabant verwijdert logo’s van wagens: ‘Een knieval voor geweld’

,,Wat al een tijd regelmatig gebeurt, is dat verslaggevers en cameramensen in bedreigende situaties naar de auto lopen om een veilige haven te zoeken. De auto is dat nu niet meer. Het klinkt overdreven, maar die is door de herkenbaarheid juist een soort schietschijf geworden. Dus kiezen we voor de veiligheid voor onze mensen”, bevestigt hoofdredacteur Renzo Veenstra. De plopkappen blijven herkenbaar, maar bij het grootste deel van het wagenpark zijn de stickers er al af. Vandaag wordt de laatste auto ‘kaalgemaakt’, aldus Veenstra. ,,Het is een triest dieptepunt.”

Omroep Brabant volgt daarmee het voorbeeld van de NOS, dat vorig jaar de logo’s van de wagens haalde. NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff sprak destijds van een ‘nederlaag voor de NOS, maar vooral ook voor de journalistiek’. Collega Veenstra noemt het een ‘knieval voor geweld’. ,,Eigenlijk wil ik niet klagen. We zijn een nuchtere stoere Brabantse omroep, maar we hebben de laatste jaren zoveel meegemaakt.”

Quote Verslagge­vers worden zelfs privé lastigge­val­len en bedreigd Renzo Veenstra, hoofdredacteur Omroep Brabant ,,Doodsbedreigingen in de mail, aan de telefoon, langs het veld en rondom ons pand. Verslaggevers worden zelfs privé lastiggevallen en bedreigd. Alleen aan beveiliging van onze mensen zijn we al 30.000 euro kwijt. Ik was het destijds inhoudelijk niet eens met de keuze van Omroep Gelderland om geen verslaggeving meer te doen rond wedstrijden. Maar ik begreep het wel. We hebben intern veel discussie gevoerd. In eerste instantie heb ik ook gezegd: we hálen onze stickers er niet af, maar dan ga je met elkaar praten en kom je tot de conclusie dat de veiligheid van onze mensen altijd voor gaat.”

‘Je bent als journalist per definitie fout’

De druppel die de emmer deed overlopen was vorig weekend in Helmond. Veenstra: ,,Daar was het ongeluk waarbij drie jonge jongens waren omgekomen. Onze verslaggever en cameraman stonden daarna tussen jongeren die hun medeleven wilden betuigen. Daar zat een aantal bij met niet de allerbeste bedoelingen. Terugtrekken in de auto werkte niet. Daar stormden ze juist op af. Je bent als journalist per definitie fout in de ogen van een klein deel van Nederland.”

Veenstra benadrukt dat de omroep ‘zelf geen ruchtbaarheid wilde geven aan dit besluit’. ,,Het is dat jij nu belt. We hebben afgesproken dit niet actief naar buiten te brengen. Waarom niet? Omdat ik geen zin heb in applaudisserende bontkraagjes. Ik had afgelopen weekend nieuwsdienst. Las het hele weekend mee in die Telegram-groepen. Al die relschoppers, het zíjn geen demonstranten. Geen mensen die tegen de coronamaatregelen zijn. Dat zijn een stel etters, die in de tram, trein en metro stappen om ergens te gaan vechten.”