Omroep Max-serie Hendrik Groen sluit af met kijkcijferrecord

The Weeknd verbreekt banden met H&M na 'coolest monkey in the jungle' trui

10:39 Abel Makkonen Tesfaye, bekend onder zijn artiestennaam The Weeknd, heeft het helemaal gehad met winkelketen H&M. Het Zweedse modeconcern ligt flink onder vuur vanwege een foto op de website van een zwart jongetje in een trui waarop de tekst: coolest monkey in the jungle. De Canadese rapper (27) verbreekt per direct zijn zakelijke banden met H&M.