Omroep MAX wil meer mensen met hersenaandoening aan het werk zetten

In april vertelde omroep MAX-baas Slagter voor het eerst over zijn ambitieuze project. Door deze mensen terug te plaatsen in de maatschappij, krijgen ze het gevoel ‘er weer bij te horen’, is de achterliggende gedachte. ,,Zij komen na de diagnose vaak in een isolement terecht. Wij zoeken een arena waar ze gewoon weer aan de slag gaan. Vaak kunnen en willen ze dat ook.’’

Zo’n arena – een bestaand bedrijf – is bijvoorbeeld een hotel waar iemand die ooit bouwvakker was, de koffers kan helpen sjouwen. En in een restaurant kan iemand bijvoorbeeld in de bediening gaan werken. ,,Natuurlijk gaat er dan wel eens wat mis. Maar door de situatie vooraf bij de gasten bekend te maken, zal er ook begrip voor zijn’’, stelt Slagter.

,,Tijdens onze research kwamen wij erachter dat de groep mensen die hier baat bij zou hebben, veel groter is dan alleen de licht-dementerenden. Daarom is besloten het project uit te breiden en niet alleen mensen met dementie, maar ook andere mensen met niet-aangeboren hersenletsel, te helpen. Ik geloof echt dat we op deze manier hun levensgeluk kunnen vergroten.’’

Hoop

Het wordt volgens Slagter veel meer dan alleen een tv-programma (gemaakt door Stepping Stone Producties). ,,Wij denken aan een grootse campagne waarin we pleiten voor meer ruimte voor deze mensen op de arbeidsmarkt. Daar gaan we ook over in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We hopen natuurlijk dat straks meer bedrijven deze mensen aan een baan kunnen helpen.’’

Het programma wordt naar alle waarschijnlijkheid in de vorm van een reportagereeks gegoten, zonder presentator. Wel wordt neuroloog Erik Scherder bij het project betrokken.

Vorige week maakte Talpa TV bekend te werken aan een tv-programma met eenzelfde insteek. Het mediabedrijf van John de Mol kocht de rechten van de Britse tv-formule The Restaurant That Makes Mistakes. In de realityreeks volgt de kijker restaurantpersoneel dat bestaat uit vrijwilligers met dementie. ,,Met het programma willen Alzheimer Nederland en SBS 6 werken aan een dementievriendelijke samenleving door te laten zien wat er allemaal nog wél kan”, aldus de zender.