Omroep Ongehoord Nederland! met Zwarte Pietenjournaal: ‘Vasthouden aan eigen cultuur’

De zelfverklaard ‘meest patriottische omroep van Nederland’, die inzet op tv- en radioprogramma’s over onder meer de bezorgdheid om immigratie en kritische geluiden naar de Europese Unie laat horen, is bezig met het opnemen van een journaaltrailer waarin presentator en zanger Harold Verwoert optreedt als hoofdpiet. In het uiteindelijke journaal zal onder meer een vaste presentator à la Dieuwertje Blok door omroep ON! zelf opgenomen filmpjes met zwarte pieten in een dramatische verhaallijn, aan elkaar praten.



Oud-journalist Karskens: ,,Ik ben lang oorlogsverslaggever geweest en weet dat cultuuronderdrukking een eerste stap naar genocide kan zijn. Vasthouden aan je eigen cultuur is dus enorm belangrijk. Je moet een streep trekken, tot hier en niet verder. Nu is het Zwarte Piet, straks is het Kerstmis of Pasen en je weet niet waar het eindigt.”



Bestaat er niet zoiets als voortschrijdend inzicht waarin mensen meer en meer gaan inzien dat Zwarte Piet door delen van de bevolking als beledigend wordt ervaren? ,,Ik zie heus die evolutie”, meent Karskens. ,,En ik begrijp best dat daarom het Sinterklaasfeest in de Bijlmer op een alternatieve manier wordt ingevuld. Die vrijheid moet er zijn, maar respecteer dan ook ónze invulling. Als je de eigen cultuur niet respecteert, respecteer je andere ook niet.”