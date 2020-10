Omroep Zwart van Akwasi heeft na maand bijna 20.000 leden

Trijntje Oosterhuis, Famke Louise en Edsilia Rombley in nieuwe Ali B op volle toeren

22 oktober In het nieuwe seizoen van Ali B op volle toeren gaat een aantal ervaren Nederlandse artiesten weer samenwerken met jonge hiphop-talenten om zo oude, bekende nummers in een nieuw (hiphop)jasje te steken en hiphop-hits van nu in de stijl van de ervaren rotten te zingen. AVROTROS kondigde de nieuwe reeks vandaag aan.