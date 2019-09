Omroepen doen minister tegenvoorstel: alleen geen reclame bij kindertelevisie

De omroepen en de NPO hebben Slob een gezamenlijke brief gestuurd, in handen van deze site, waarin ze hun tegenvoorstel lanceren. Ze hebben dat ook al overlegd met de Ster, de organisatie die de publieke reclame verzorgt. De omroepen en de NPO stellen nu voor om geen reclame meer toe te staan bij kinderprogrammering op televisie en online.



Het huidige plan van Slob leidt, zo vrezen de omroepen, tot forse bezuinigingen bij de publieke omroepen, waardoor die genoodzaakt zullen zijn om te snijden in de programmering.



Woensdag debatteert Slob met de Tweede Kamer over de toekomst van de publieke omroep. Tot die tijd gaat de minister niet in op de brief van de omroepen.