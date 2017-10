Omroepen dreigen met rechter na herindeling radioprogramma’s

Omroep MAX en Rob Stenders zijn de grote winnaars van de nieuwe radioprogrammering van de NPO. AVROTROS en Stefan Stasse zijn de dupe van de verandering en proberen via de rechter alsnog hun gelijk te halen.

Met de nieuwe indeling, die vanaf 1 januari 2018 ingaat, kiest de NPO voor ‘versterking van NPO Radio 2’, ‘verjonging van Radio 5’ en hecht het veel waarde aan het presentatieduo Peter de Bie en Mieke van der Weij. De twee zijn al jarenlang het gezicht van de Nieuwsshow bij AVROTROS op zaterdagochtend, maar stapten over naar Omroep MAX. Daarop tekende directeur Jan Slagter bij de NPO een zelfde soort programma in voor het tijdslot op zaterdagochtend. Die krijgt nu zijn zin.

Dat was tot woede van AVROTROS. ,,Je kunt een programma toch niet zomaar onder je arm meenemen naar een andere omroep”, briest Ed Nijpels, voorzitter van de raad van toezicht van AVROTROS. ,,Hilversum wordt zo een jungle”, voegde hij daar vandaag aan toe. ,,Ik heb ernstige twijfel of de raad van bestuur van de NPO goed leiding kan geven. Je kunt presentatoren blijkbaar zomaar weghalen bij andere omroepen en je wordt nog beloond ook met het tijdslot. Als er nu goede argumenten zijn om te veranderen, maar die zijn er niet. We zullen dit tot de hoogste juridische instantie aanvechten.”

Presentator Peter de Bie is niet verrast. ,,Ik nam al aan dat AVROTROS wel gekkigheid ging verzinnen. Ze zorgen voor zoveel rotzooi en poppenkast. Ze hebben Nijpels keurig geföhnd op televisie gekregen om daar te roepen dat er diefstal is gepleegd. Dit is nog niet over, ze zijn nu gek genoeg om eindeloos door te gaan. Maar ze moeten naar zichzelf kijken, Rob Stenders is ook al weg.”

Quote Ik heb ernstige twijfel of de raad van bestuur van de NPO goed leiding kan geven Ed Nijpels, voorzitter raad van toezicht AVROTROS

Platenbonanza

Stenders verkaste van AVROTROS naar BNNVARA en leek zijn plek op Radio 2 kwijt aan Annemieke Schollaardt. De NPO draait dit nu terug: Stenders keert met Platenbonanza terug naar de middag (14.00 – 16.00 uur), terwijl Schollaardt naar de avond verhuist, van 20.00 tot 22.00 uur. ‘Een belangrijke plek in de avondprogrammering. De inzet van de NPO was om deze twee sterke dj's te behouden voor NPO Radio 2’, aldus de NPO.

Schollaardt komt op de plek van Stefan Stasse. De radio-dj wilde dolgraag blijven op Radio 2, maar is tot zijn ongenoegen per 1 januari 2018 ingedeeld op Radio 5. ,,Als nou werd gezegd: ‘Beste Stefan, we moeten verjongen en gezien je leeftijd...' Of: 'Je muziekkeuze slaat niet meer aan bij de luisteraar...' Maar ik heb van de NPO nog altijd geen enkel inhoudelijk argument gehoord waarom ik weg moet. En die zijn er ook niet”, zei Stasse in deze krant.

Nu zegt de NPO in een persbericht dat verplaatsing van zijn programma ‘past in de verdere vernieuwing en verjonging van Radio 5’. De KRO-NCRV bleef vandaag bij het statement van vorige week dat het verdwijnen van De Staat van Stasse 'onacceptabel’ is. ,,Als dit voornemen wordt doorgezet, zullen wij juridische stappen overwegen om dit te voorkomen.”