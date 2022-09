Omstreden leven Marco Kroon verfilmd: ‘Kan het erger voor hem? Ik denk het niet’

Mooi nieuws voor Rob Kemps: kijkcij­fers Ik hou van Holland in de lift

Het was een spannende avond voor Rob Kemps: gisteren stond hij voor de tweede keer aan het roer van het spelprogramma Ik hou van Holland. De eerste aflevering begon voorzichtig qua kijkcijfers en dus was het de grote vraag: wordt het stijgen of dalen? Er is mooi nieuws voor de SBS 6-presentator: de kijkcijfers zitten in de lift.

