Omstreden Netflix-serie Cuties is geen smeerlapperij

Is de omstreden uitdagende poster van Cuties die Netflix de wereld instuurde en veel afkeuring opriep representatief voor de film ? Het antwoord luidt: geen sprake van. Het Franse filmdrama, originele titel Mignonnes (Schatjes), is geen uit de hand gelopen talentenjacht met twerkende meisjes van elf, maar een openhartige inkijk in het leven van kinderen op weg naar hun volwassenheid.



Hoofdpersoon is de 11-jarige moslima Amy, die uit een Senegalese immigrantenfamilie komt en zich in Parijs probeert aan te passen in een voor haar nieuwe omgeving met nieuwe vriendinnen. Een van hen vraagt haar waarover ze droomt. Haar antwoord spreekt boekdelen: ,,Ik hoop dat mijn vader nooit terugkeert.’’ Kort daarvoor heeft zij gehoord dat hij met een tweede vrouw gaat trouwen, tot stil verdriet van haar moeder.