Omstreden rapper Boef tekent bij Sony Music

De 25-jarige Boef brak in 2015 bij het grote publiek door met z'n debuut-EP Gewoon Boef. Zijn eerste album Slaaptekort werd twee jaar later een succes. Dit najaar verschijnt zijn nieuwste album.

,,Met deze deal laat Sony Music zien hoeveel vertrouwen ze hebben in mijn muziek,” aldus de rapper. ,,Dat waardeer ik enorm. Ik ben klaar om met Sony de volgende stap in mijn carrière te zetten.” Sony prijst Boef als ‘een pionier, als artiest maar zeker ook als muzikale ondernemer’.