ON: Andere omroepen sluiten stem van 'miljoenen Nederlanders' uit

update Nieuw onderzoek Ombudsman naar ‘racisme’ Ongehoord Nederland: kritiek op voortbe­staan groeit

De Ombudsman van de NPO start een nieuw onderzoek nadat afgelopen week bijna 1900 klachten binnenkwamen over omroep Ongehoord Nederland. In de televisiewereld groeit de twijfel over het voortbestaan van de omroep binnen het bestel. De publieke omroepen willen dat de toezichthouder op zeer korte termijn een oordeel velt of de nieuwkomer de mediawet heeft overtreden. Maar dat onderzoek is pas in het voorjaar van 2023 klaar.

23 september