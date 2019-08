Once Upon a Time in Hollywood zet record voor Tarantino

Het Nederlandse openingsresultaat van Once Upon a Time in Hollywood is daarmee hoger dan die van Tarantino-films Inglourious Basterds en Django Unchained opgeteld. De film kende volgens Universal zelfs de beste opening van een originele film ooit. Films die in het openingsweekend beter scoorden waren een vervolg op bekende titels (Avengers, Star Wars), remakes (The Lion King, Beauty and the Beast) of waren gebaseerd op een televisieserie (Gooische Vrouwen).



Once Upon a Time in Hollywood is de negende film van regisseur Quentin Tarantino. Het verhaal gaat over een tv-acteur die eind jaren zestig voet aan de grond probeert te krijgen in Hollywood. Belangrijke rollen zijn er voor Leonardo DiCaprio, Brad Pitt en Margot Robbie. Niet eerder noteerden films met Brad Pitt of Leonardo DiCaprio in de hoofdrollen zulke hoge openingscijfers in Nederland. Leonardo DiCaprio beleefde met The Revenant uit 2015 tot nu toe het beste openingsweekend in Nederland, voor Brad Pitt was dit Inglorious Basterds uit 2009.

De film Once Upon a Time in Hollywood draait sinds 15 augustus in de Nederlandse bioscopen.