'Ondankbare' Karin: Ik reageerde uit emotie en vind verbouwing toch mooi

Karin heeft via RTL laten weten erg geschrokken te zijn van alle negatieve reacties . ,,Ik ben nooit ondankbaar geweest voor alle hulp en inzet die iedereen heeft gepleegd. Zonder hen had ik het nooit gered. Mijn verwachtingen voldeden niet volledig aan de werkelijkheid. Nadat alles rustig was ingedaald, heb ik normaal het huis met Martijn Krabbé (de presentator, red.) bekeken'', aldus alleenstaande moeder Karin die wegens geldproblemen haar huis moest verkopen. Het resultaat van de verbouwing viel haar enigszins tegen. Niet omdat de renovatie was mislukt. Wel omdat ze heel even bang was dat potentiële kopers misschien op kleine details zouden letten. In de uitzending oordeelde Karin eerst nog vlijmscherp en zichtbaar uit balans. ,,Ik ben zwaar chagrijnig. Ik zie dat bepaalde dingen niet zijn afgewerkt'', klonk het humeurig. Die opmerkingen blijken, zo stelt de deelneemster nu, gedaan omdat ze zich niet op haar gemak voelde. Ze vindt het dan ook vreselijk dat op sociale media dingen worden geschreven als 'ondankbare hond en 'pokkewijf ga je lekker schamen'. Ook presentator Martijn Krabbé heeft van zich laten horen. Volgens Krabbé gingen kijkers direct twitteren na de reacties van Karin. ,,Later in de uitzending nuanceerde de Rotterdamse haar uitspraken. Maar toen had iedereen zijn mening al geschreven'', aldus Krabbé vanavond in RTL Boulevard.

Paniek

Hij begrijpt waarom Karin zo reageerde. ,,Ik had zelf in eerste instantie dezelfde reactie als veel andere mensen. Naarmate we verder waren met de rondleiding door het verbouwde huis, snapte ik heel goed wat er aan de hand was. Het was van Karin geen ondankbaarheid maar blinde paniek. Wat je vaak ziet bij mensen die de controle over hun leven zijn kwijtgeraakt, is dat ze het overzicht of controle verliezen. Dan wordt het chaos in je hoofd en ga je op details letten. Voor haar was het zó belangrijk dat het huis in orde zou zijn. Ze ging twijfelen over of de inrichting en afwerking zouden werken bij de verkoop van het huis. Ik snap die paniek. Ze is dus niet ondankbaar geweest.''