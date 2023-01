Ondanks alle kritiek toch fors hogere prijzen Viaplay: ‘Laatste zetje om abonnement op te zeggen’

reactie ViaplayNa de felle kritiek op de nieuwe Formule 1-commentatoren en klachten over beeldhaperingen ligt streamingsdienst Viaplay opnieuw onder vuur. De abonnementsprijs gaat omhoog. ,,Dit is de druppel.”

Een dag na het nieuws dat Viaplay de prijzen opschroeft, is de boosheid onder fans nog niet gezakt. Zij betalen per 1 februari 2023 12,79 euro per maand (jaarabonnement), een verhoging van 2,30 euro. Ook wanneer zij een maandabonnement afsluiten gaat de maandprijs twee euro omhoog naar 15,99 euro. ,,Er is misschien één procent van de fans die niet over de prijsverhoging zeurt. Het is voor veel fans het laatste zetje om hun abonnement op te zeggen,” zegt Bas van Bodegraven, voorzitter fanclub GoMax.

Het Zweedse streamingsplatform kaapte vorig jaar de uitzendrechten van de Formule 1 weg bij Ziggo Sport. Naar verluidt werd ruim honderd miljoen euro geboden voor een contract van drie jaar. Al snel werd duidelijk dat Viaplay een nieuwe koers wilde varen met nieuwe gezichten. Commentator Olav Mol moest na bijna dertig jaar het veld ruimen voor duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Pitreporter Jack Plooij werd ingewisseld voor coureur Stéphane Kox. Dat leverde een storm aan kritiek op bij Formule 1-fans, die de nieuwelingen al hadden afgeschoten voor er überhaupt een race was gereden. Toen er uiteindelijk werd gestreamd, regende het ook klachten over de haperende beeldkwaliteit.

Quote Een abonnement op Viaplay blijft een luxepro­duct Sportmarketeer Rowin Bouwmeester

Ook de forse abonnementsprijs - die nu dus wordt verhoogd - was voer voor discussie. ,,Viaplay heeft als nieuwe speler in de markt geen topstart gemaakt. Nu die storm net is overgewaaid, is het tricky om de prijs op te hogen met twee euro. Dat is fors, maar het zal noodzakelijk zijn. De sportrechten zijn ongelooflijk duur. Die moeten ze in drie jaar zien terug te verdienen,” zegt sportmarketeer Rowin Bouwmeester.

Verklaring Viaplay over hogere prijzen

Viaplay ontkende vorig jaar zomer nog tegen Streamwijzer dat het abonnement duurder zou worden. ,,Het antwoord is nee,” luidde de reactie. Nu stelt een woordvoerder in een summiere verklaring: ,,Sinds onze succesvolle lancering in Nederland zijn we premium content blijven toevoegen, zowel lokale als internationale scripted en non-scripted films en series samen met meer sportrechten. Om de ontwikkeling en investering in ons product voort te zetten en onze klanten de beste digitale ervaring en beschikbare inhoud te bieden, passen wij onze prijzen aan.”

In het derde kwartaal van vorig jaar bereikte Viaplay meer dan 1 miljoen Nederlandse abonnees. Hoeveel dat er zijn nu het F1-seizoen is afgelopen, is niet bekend.

Van Bodegraven van de GoMax-fanclub noemt de prijsverhoging ‘de druppel’ voor veel racefans. Behalve de inhoudelijke kritiek - ‘de nieuwe gezichten van Viaplay missen de jarenlange ervaring van Olav Mol’ - is het prijsverschil met F1TV Pro volgens hem te groot geworden. Bij F1TV, de streamingdienst van autosportorganisatie FIA waar je ook alle races kunt zien, betaalt de kijker 64,99 euro, jaarlijks bijna negen tientjes minder. ,,Het grote verschil is dat je bij F1TV geen voor- of nabeschouwing te zien krijgt. Ook heeft F1TV een vertraging van tien tot twintig seconden. Dat valt overigens alleen de echte racefreaks zoals ik op, die op hun telefoon de rondetijden bijhouden.”

In tegenstelling tot Van Bodegraven denkt sportmarketeer Bouwmeester niet dat de prijsverhoging tot massale opzeggingen bij Viaplay leidt. ,,Niemand zal blij zijn met een prijsverhoging, zeker niet in een tijd dat de energiekosten en boodschappenprijzen stijgen. De timing is dus ongelukkig, maar een abonnement op Viaplay blijft een luxeproduct. Wie dit afgelopen jaar kon betalen, hoefde waarschijnlijk al minder op de kleintjes te letten.”

