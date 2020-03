Ondanks de ‘kwaliteitsimpulsen’ is er weinig over van Hart van Nederland

Ze bestaan. Mensen die stug doorgaan, ook al is het een hopeloze zaak. Nee, ik doel niet op de leiding en medewerkers van SBS 6, al is die beschrijving op hen natuurlijk ook zonder meer van toepassing. Het is triest om te zien hoe weinig er na alle zogenaamde ‘kwaliteitsimpulsen’ van De Mol, Galjaard en co nog over is van Hart van Nederland.



Ooit een gerenommeerde nieuwsrubriek, die tijdens deze coronacrisis zijn wederopstanding had kunnen beleven met mooie, hartverwarmende verhalen uit het land, doet nu totaal niet mee in de slag om de kijker. Maar wat kun je anders zeggen dan ‘eigen schuld, dikke bult’ als je alle vertrouwde gezichten eruit hebt gekieperd en ook zo nodig talkshowtje moet spelen op de late avond?



Maar nee. De eerste zin slaat op Tonny, van Tonnekes Rijdende Winkel uit Tilburg, hoofdpersonage uit de 2Doc Leve de Vrouw van de SRV, die NPO 2 gisteravond uitzond. Ik wist niet dat het mogelijk was: ongelofelijk triest worden van een documentaire en tegelijk heel optimistisch. Maar het kan dus echt.