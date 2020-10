Ondertitelen voor 888 is moeilijker dan je denkt: 'David Attenborough wordt David als een bureau’

Tijd voor MAX. Dat is toch dat heerlijk ontspannen praatprogramma? Dat zich kabbelend voortbeweegt van de middag naar de avond? Met Martine van Os en Sybrand Niessen, de presentatoren die rust uitstralen en de tijd nemen voor hun gasten?



Ja, ja en ja, maar voor de ondertitelaar van Teletekst 888 is het programma een pittige klus. En voor de amateur-ondertitelaar welhaast een onmogelijke. De dienst heeft door de jaren heen een enorme vlucht genomen. Ruim 4,5 miljoen Nederlanders, van wie 1,7 miljoen doven en slechthorenden, maken gebruik van de dienst. ,,Ondertiteling wordt op breder vlak gebruikt. Veel mensen zetten de ondertiteling aan vanwege geluiden in de omgeving tijdens het televisie kijken of bij gebruik van NPO Start. In de wachtkamer van de dokter op de smartphone of in de sportschool staat ook vaak de ondertiteling aan. Of denk eens aan anderstaligen die de Nederlandse taal willen leren”, vertelt Paul van den Bogart.



Hij is manager van Access Services bij NPO, de dienst bij de NPO met behalve ondertiteling ook de tolken en audioscriptie, een stem die beschrijft wat we zien. Bij Access Services werken zo’n 35 ondertitelaars, die dagelijks in twee verschillende ploegen diensten draaien tussen zes uur ’s morgens tot half één ’s nachts.



De ondertiteling van 888 heeft in vier decennia een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Van één uitzending per dag naar dagelijks vrijwel alle NPO-programma’s: met live zo’n twintig NOS Journaals, Nieuwsuur, twee talkshows en veel sport. ,,Maar als je hier komt werken, begin je met voorbereide programma’s”, zegt Wies Hermans, al twintig jaar ondertitelaar. ,,Programma’s die al op band staan.”



Is live meetypen dan al een beetje te hoog gegrepen? Is er sprake van overmoed bij deze ex-voetbalverslaggever die toch regelmatig op de tribune een Champions League-verslag moest typen dat vanwege het op tijd drukken van de krant ín - u leest het goed - het eindsignaal af moet zijn? Even meetikken met een programmaatje - even tandje bij - dat moet óók wel lukken?