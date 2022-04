Onderzoek Derksen verbaast advocaat Knoester: ‘OM gaat mee met onderbuik van Nederland’

,,Je kunt je afvragen of het verhaal van Derksen zoals het dinsdag is verteld, dus het penetreren met die kaars, in die tijd strafbaar was”, aldus Knoester. ,,Voor verkrachting sprak de wet destijds over geslachtsgemeenschap. Voor ontucht is de wet in 2002 aangepast. Daar is toen aan toegevoegd dat er ook sprake van kan zijn als iemand in staat is van verminderd bewustzijn. Daarmee wordt onder andere bedoeld: als iemand onder invloed is van alcohol of drugs.”

Quote Wat het OM nu doet, is tegemoetko­men aan de onderbuik van Nederland. Heel erg teleurstel­lend Strafadvocaat Job Knoester ,,Vijftig jaar geleden zou dit dus eventueel wel een zaak kunnen zijn, maar wat ik bovenal weet is dat die nu verjaard is. In 2013 werd de verjaring voor onder andere verkrachting afgeschaft, maar dit zou in 1971 gebeurd zijn. Wat het OM nu doet, is tegemoetkomen aan de onderbuik van Nederland. Heel erg teleurstellend.”

‘Maatschappelijke discussie’

Hij vervolgt: ,,Dinsdag zei Derksen dat die kaars binnen was gegaan, woensdag tussen de benen. Allebei fout, onsmakelijk en onbeschaafd, maar moet je dat vijftig jaar na dato nog onderzoeken? Dit is een maatschappelijke discussie die je moet voeren. Ze krijgen het niet eens voor elkaar om andere zaken, zoals The Voice, op tijd te onderzoeken. Dan gaan ze nu hier energie in steken.”

,,Je zult nu maar slachtoffer zijn en moeten wachten omdat het OM onderzoek doet naar een verjaarde zaak”, zegt Knoester. ,,Dat is een klap in het gezicht van de slachtoffers van nu. Dat is onverantwoord als je het mij vraagt. Volgens mij zou de discussie veel meer moeten gaan over de vraag hoe dit verhaal met veel gelach werd besproken. Is dat wel gepast? Daar kan je een maatschappelijk gesprek over voeren, maar vergeet dan niet de nuance. Het hebben over wat er precies 50 jaar geleden is gebeurd en of dat strafbaar is, terwijl het verjaard is, voegt niks toe aan het belang van de #Metoo-discussie.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: