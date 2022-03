Onderzoek mediatrends: Netflix verslaat het traditionele tv kijken

Huishoudens met meer dan drie personen hebben volgens het onderzoek (waaraan bijna negenduizend mensen deelnamen) gemiddeld twee verschillende ‘streamers’ in huis. Binnen deze groep beschikt 19 procent zelfs over vier verschillende abonnementen. Een interessante ontwikkeling gezien de wildgroei aan dergelijke platforms .

Vanaf vandaag is ook HBO Max een feit. Deze dienst beschikt niet alleen over talloze series (waaronder het langverwachte vervolg op Sex and the City), maar ook over alle films van studiogigant Warner Bros. (denk aan bijvoorbeeld de Harry Potter-reeks).