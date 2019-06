Ongegeneerde vragen stellen aan BN’ers in nieuw TV-programma

Wat gebeurt er in Celebrity Call Centre?

In een panel van vijf verschijnen de BN’ers in een nagebouwd call centre, waar ze (anoniem) worden gebeld door mensen met pittige dilemma’s, luchtige onderwerpen of andere kwesties. Zoals de vriendin die meer oog heeft voor haar telefoon dan voor jou. De buurman die steeds ongevraagd jouw heg snoeit, of een one night stand bij wie je niet naar de wc durft. Ook komen onderwerpen als seksualiteit, jaloezie en pesten voorbij.