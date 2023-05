Ongeneeslijk zieke Margie (79) straalt, huilt en zingt geluidloos mee als OG3NE haar verrast met huisconcert

Nieuwe versie van musical Shrek volgend jaar naar Nederland

Productiebedrijf Van Hoorne Entertainment brengt volgend jaar een nieuwe Nederlandstalige versie van de musical Shrek op de planken in Nederland en België. De voorstelling moet op zondag 20 oktober 2024 in première gaan en is gericht op de hele familie, laat het bedrijf in een verklaring weten.