Onlineserie Vermist! op losse schroeven

De dramaserie heet Vermist! en is losjes gebaseerd op het verhaal van de 17-jarige Orlando, die vorig jaar februari niet meer thuiskwam na een date via de homo-app Grindr. In het AD stelt de producent toestemming te hebben gevraagd aan Orlando's familie. Dat is volgens advocaat Diekstra niet het geval. Albert Verlinde vertelde in zijn programma 6 Inside dat de producent alleen contact heeft gezocht met Orlando's oom, die de indruk had gewekt dat ook Orlando's moeder akkoord was.