OnlyFans gaat expliciete seksuele video’s en foto’s toch niet verbieden

Met het overlijden van Charlie Watts valt de hartslag van de Stones stil

12:42 Ook the Rolling Stones zijn niet van graniet. Ze leken onsterfelijk, maar Charlie Watts bewees als eerste het tegendeel. De drummer van de iconische rockband overleed op 80-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Londen. Met Mick Jagger (78) en Keith Richards (77) vormde hij het hart van de Stones.