'Onmenselijke' Javier staat zes uur op de bühne voor 150 man: 'Allesbehalve lullig’

Over zichzelf maakt hij zich weinig zorgen, hij is wakker genoeg, merkt cabaretier Javier Guzman op in de artiestenfoyer van de Rijswijkse Schouwburg. ,,Ik treed veel voor Defensie op, dat is vaak overdag. Het punt is meer het publiek; zijn zij wakker genoeg om 11.00 uur? Tegelijk: het zijn wel de echte bikkels die hier vanochtend zitten, mensen die echt willen. Daar ben ik ze dankbaar voor.”