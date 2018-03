'Onmogelijke droom' Dries Roelvink komt uit

,,Het is de onmogelijke droom, een diep gekoesterde wens, en het gaat echt gebeuren", jubelt Dries in De Telegraaf . Hij is van plan een concert van bijna tweeënhalf uur te geven.

Stuwende kracht

De Amsterdammer, naar eigen zeggen de eerste volkszanger die optreedt in Paradiso, heeft het aan zijn overleden moeder te danken dat hij in de poptempel mag spelen. ,,Het idee ervoor ontstond toen er een tijdje geleden de presentatie was van een album met Jordaan-coryfeeën onder wie mijn eigen moeder, die als Alie Roelvink behoorlijk bekend was in Amsterdam. Ze is in 2008 overleden, 85 jaar oud. Maar mama is zo wel de stuwende kracht achter dit waanzinnige plan en daardoor weet ik dat het goed gaat komen!''