Onnavolgbare Jeff Goldblum herontdekt de wereld in nieuwe serie

Bijna 2 miljoen kijkers zien het bijzondere verhaal van Esmée in The Voice

23 november Niet het Achtuurjournaal, maar The Voice of Holland heeft de eerste plek weten te behalen in de lijst van best bekeken programma's. Er stemden gisteravond maar liefst 1.983.000 mensen af op de RTL-talentenjacht, waarin onder andere de 23-jarige Esmée Smit haar verhaal deed over haar genetische afwijking.