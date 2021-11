Onorthodoxe helden in adembenemende documentaire The Rescue

De fascinatie van het regisseurs-echtpaar Jimmy Chin en Elizabeth Chai Vasarhelyi voor zonderlinge types met extreme hobby’s, resulteerde in 2019 in de bloedstollende en Oscarwinnende documentaire Free Solo (te zien op Disney+) waarin we Alex Honnold een 900 meter hoge steile bergwand zien beklimmen...zonder touwen! De hoofdrolspelers in The Rescue, grotduikers Rick Stanton en John Volanthen, doen ook echt wat nuttigs met hun gevaarlijke vrijetijdsbesteding.