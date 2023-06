Ontbreken en zelfs niet noemen van Dua Lipa bij Brits afscheid Elton John voer voor speculaties

Met videoElton John heeft het publiek bedankt voor ‘de liefde en steun’ die hij mocht ontvangen tijdens zijn afsluitende optreden op het festival Glastonbury zondag. Hoewel de show puik in orde was , is er toch voer voor speculaties na afloop van het concert van de 76-jarige wereldster. Want waar was Dua Lipa, met wie hij de hit Cold heart scoorde?

‘Sorry Dua Lipa, maar waar op de aarde is nu een belangrijkere plek om te zijn dan bij de grote act op Glastonbury met Elton John?’ De vraag van een twitteraar kreeg binnen korte tijd ruim 6000 likes. En hij was niet de enige die zich dit afvroeg. Ook de tabloids staan vol met de vraag waarom de 27-jarige zangeres het afscheidsoptreden van Elton John op Britse bodem aan zich voorbij liet gaan.

Iconisch moment

Vooraf werd druk gespeculeerd wie zich allemaal zouden aansluiten bij sir Elton op het terrein van het grote Britse openluchtfestival. Één ding leek toch wel zeker: zijn collega Dua Lipa zou het podium op komen om hun duet samen te zingen. Ze zou toch niet zo ‘cold hearted’ zijn om dit iconische moment aan zich voorbij te laten gaan, was de gedachte. Maar eenmaal op het podium noemde John niet eens de naam van de zangeres. ,,De persoon met wie ik dit nummer heb gemaakt, is er niet, dus ik ga je vragen om haar gedeeltes alsjeblieft te zingen én ze luid te zingen”, sprak hij ter introductie.

Volledig scherm Dua Lipa en Elton John. © Getty Images for the Elton John Foundation

Op Instagram was ondertussen te volgen wat Lipa op dat moment wel aan het doen was. Ze deelde in haar Stories enkele beelden van een diner dat ze had met haar familie. De meest smakelijke gerechten kwamen voorbij op de grote tafel die voor de gelegenheid buiten was gedekt. Er wordt gespeculeerd dat dit ter ere was van de verjaardag van de moeder van de popprinses. Anesa Lipa blaast namelijk donderdag 51 kaarsjes uit.



Besteedde Lipa dan helemaal geen aandacht aan het afscheidsoptreden van het muziekicoon op het Britse podium? Toch wel: in haar Stories deelde ze ook een fragment dat is geplaatst door een fanaccount van de zangeres. ‘Als Elton John Cold heart brengt op Glastonbury. Wat een publiek!’ staat erbij. Lipa reageert met een zestal handenemoji’s die hartjes uitbeelden. Maar wat nou de reden is dat ze niet op het podium stond? Lipa hult zich daarover in stilzwijgen. Bij Johns laatste optreden in Amerika was ze eind vorig jaar wél van de partij.

Volledig scherm Elton John op Glastonbury. © EPA

Afscheid Elton John

Met of zonder Lipa, John genoot in ieder geval van zijn optreden op Glastonbury. Bij enkele foto’s van de show schrijft hij op Instagram: ‘De energie gisteravond was met niets te vergelijken en ik kan het publiek en de mensen thuis niet dankbaarder zijn voor al jullie liefde en steun. Jullie zullen voor altijd in mijn hart en ziel zijn.’

Het optreden op het beroemde Britse festival was aangekondigd als het laatste optreden dat Elton John ooit in het Verenigd Koninkrijk geeft. Hoewel de zanger aan het begin van de show nog zei dat dat ‘mogelijk’ zijn laatste optreden op Britse bodem zou zijn, laat hij er in het Instagram-bericht geen twijfel over bestaan. ‘VK, wat een afscheid. Ik hou van je’, schrijft hij, met daarbij een emoji van een zwaaiend handje en de Britse vlag.

Overigens was het optreden op Glastonbury sowieso niet het afscheid van John als artiest. Dat is in Stockholm op 8 juli. Of Lipa daar wel bij is, is wederom onduidelijk.

