Ontslagen oud-visagist DWDD opgelucht en dankbaar na Volkskrantartikel

,,Het gaat goed. Ik ben eigenlijk vooral heel erg moe op dit moment maar bovenal ben ik gewoon heel erg opgelucht en heel erg blij met het verhaal dat eindelijk verteld is”, sprak Van Rijsoort, die als een van de weinigen met naam en toenaam wordt genoemd in het veelbesproken artikel. Ze is de verantwoordelijke journalisten ‘ontzettend dankbaar’. ,,Ik heb jaren gehoopt dat iemand ooit dit verhaal zou oppakken en nu is het daar, dus ik ben ontzettend blij en dankbaar.”

Van Rijsoort zei eerder deze week al dat ze graag eens met Van Nieuwkerk in gesprek wil. Ze moest in 2011 plotseling het veld ruimen. De visagiste werkte toen al negen jaar voor Van Nieuwkerk, maar kreeg te horen dat haar föhn verantwoordelijk was voor het feit dat het haar van de presentator niet goed zat. De werkelijke reden wist Van Rijsoort maar al te goed: Van Nieuwkerk hield haar medeverantwoordelijk voor een publicatie in weekblad Privé over de sfeer bij De Wereld Draait Door, maar daar had zij niets mee te maken.